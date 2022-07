Cinco homens são presos transportando ilegalmente carne de gado abatido

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA), prenderam cinco pessoas pelos crimes de abigeato e receptação de gado furtado em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da PMA,, os policiais flagraram na carroceria de um veículo, modelo Toyota Hilux, carnes embaladas em uma lona. Interrogados, quatro homens, foram ouvidos separadamente e contaram histórias diferentes, encontrando em contradições sobre a procedência do gado.

O condutor da caminhonete acabou confessando que abateu duas vacas em uma fazenda, com autorização de um capataz da propriedade, que também foi detido.

No veículo, os policiais encontraram anotações sobre datas de compras e distribuições de carne.

Os detidos responderão pelos crimes de receptação. Já o capataz da fazenda, será indiciado pelo crime de abigeato, que possui pena de dois a cinco anos de reclusão.

