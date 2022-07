Em jogo movimentado, São Paulo e Fluminense ficam no 2 a 2

Em jogo movimentado, São Paulo e Fluminense empataram em 2 a 2 na tarde de hoje (17), no estádio do Morumbi, pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time paulista travou na 8 colocação com 24 pontos e não consegue dos líderes.

Já o Fluminense, subiu para a 5º colocação com 28 pontos, e mantém o sonho de brigar pelo título.

Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo com André, abrindo o placar para o Fluminense. Ainda na etapa inicial, o São Paulo virou com Luciano e Patrick. Depois do intervalo, Manoel buscou a igualdade no placar. 2 a 2.

O final da partida foi aberto e de grande movimentação, mas ambas as equipes não conseguiram o terceiro gol, terminando o jogo empatado.

Agora o Fluminense visita o Goiás, na próxima quarta-feira (20), às 18h (de MS). Já o São Paulo vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional, às 19h30, no mesmo dia.