Rayssa Leal fica em 2º lugar no Mundial de Skate Street

No cenário do Skatepark Olímpico de Ariake, em Tóquio (Japão), a talentosa skatista brasileira Rayssa Leal elevou o skateboarding nacional ao pódio do Mundial de Street, garantindo a medalha de prata em uma atuação memorável. A competição, que aconteceu na madrugada deste domingo (17), no fuso horário do Brasil, foi marcada pelo desempenho excepcional da atleta na categoria.

As japonesas Yumeka Oda e Momiji Nishiya conquistaram a primeira e a terceira colocação, respectivamente, em uma disputa acirrada que colocou o skate brasileiro em destaque internacional.

Rayssa Leal expressou sua alegria e satisfação com a conquista: “Medalha de prata para o Brasil. Muito feliz por representar. Consegui acertar minhas manobras. Andei feliz. Mais que merecido para nós brasileiros. Muito obrigado a todo mundo que torceu e ficou de madrugada assistindo.”

Confira o post oficial da atleta em suas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

Na fase semifinal e na decisiva final, a pontuação final de cada skatista foi calculada a partir da soma da nota da melhor volta, composta por duas apresentações, e das duas melhores manobras, com um total de cinco tentativas. Rayssa Leal obteve um total de 261.90 pontos, distribuídos em 84.15 na primeira volta, 86.84 na primeira tentativa de manobra e 90.91 na segunda.

A emocionante final foi transmitida ao vivo pelo canal Olympics Skateboarding no Youtube, proporcionando aos fãs do esporte a oportunidade de acompanhar cada movimento e torcer pela representante brasileira.

No Japão, os skatistas brasileiros contaram com o apoio fundamental da comissão técnica da Seleção, composta por Bernardo Villano (gerente de Seleções), Fernando Granja (coordenador de Seleções), Roger Mancha (consultor técnico), Carlos Barreto (fisioterapeuta), Julio Detefon (observador técnico), Milena Anuska (assessora técnica) e Rodrigo Stoffel (assessor técnico), que desempenharam papel crucial na preparação e suporte aos atletas.

Com informações da Confederação Brasileira de Skateboarding

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: