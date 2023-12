Atleta de Brasília vence prova de canoagem do Extremo Eco Pantanal

Participando pela primeira vez do Eco Pantanal Extremo, o atleta de Brasília Matheus Henrique Carvalho Costa, foi campeão geral dos 20 km da Canoagem. A competição foi disputada na tarde de sábado, 16 de dezembro, no rio Paraguai. O atleta elogiou a prova e afirmou que deseja voltar “melhor preparado” no ano que vem. Ele completou o percurso em menos de duas horas.

“O nome da competição já diz tudo, é Eco Pantanal Extremo. Foi uma prova desafiadora, tive de usar de muita estratégia e hidratação”, disse o vencedor. “Foi uma beleza ver a maravilha que é o Pantanal e sua natureza. Foi um dos melhores eventos que eu já participei”, afirmou. “Quero voltar para o ano que vem, quando quero estar melhor preparado”, completou o atleta da equipe Onda SUP, do Distrito Federal.

Segundo colocado na prova, Rudah Caribe Bosi, participou pela primeira vez do Eco Pantanal Extremo. “Nunca tinha feito uma prova nesse clima. Estava muito quente e acho que esse foi o maior desafio hoje, nem tanto os 20 quilômetros. Essa quilometragem a gente está acostumado treinar, mas o que pegou mesmo na prova, para ela ser mais desafiadora, foram o vento e o calor”, disse.

Rudah, atleta da equipe Ackc – Febracan (DF), também disputou a prova de Stand Up Paddle (SUP) na manhã do mesmo dia. Ele ficou em terceiro lugar nos 30 km da categoria Júnior Pró Masculino. “No SUP eu fui bem, fiquei em terceiro. Consegui fazer uma boa prova de esteira com a galera. Até a metade da prova a gente foi trocando esteira no pelotão da frente. E nos quinze finais nos separamos e cada um fez a prova que foi possível”, disse.

Presidente da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul, Gustavo Figueiró, elogiou o apoio que a Prefeitura de Corumbá dá à prática da Canoagem com a realização do Eco Pantanal Extremo. “Essa prova encerrou o nosso calendário, tanto brasileiro como estadual. Os atletas gostam muito de vir para cá porque realmente é desafiador, é onde eles põem à prova as suas habilidades. Essa ajuda que a Prefeitura dá ao esporte a gente só tem a agradecer”, ressaltou.

Coordenador-geral do Eco Pantanal Extremo 2023, o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Marcelo Araújo, acompanhou o desenrolar da prova de Canoagem e ressaltou a organização e o apoio das instituições parceiras. “Agradeço o apoio de todos, dos nossos voluntários; da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Marinha, do Exército; Agetrat. Foi um trabalho em que fizemos o máximo para que tudo transcorresse da melhor maneira possível”, disse.

Maior evento de esportes de aventura do Centro-Oeste brasileiro, o Eco Pantanal Extremo 2023 é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes (Funec), em parceria com o Governo do Estado por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O Eco Pantanal Extremo 2023 reúne em Corumbá alguns dos principais atletas do Brasil nas modalidades Stand Up Paddle (SUP), Canoagem, no Tiro Esportivo, na Maratona Aquática e na Corrida de Trilha.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

