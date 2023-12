Programação natalina desta segunda na 14 de julho e Cidade do Natal

Programação Natalina – Nesta segunda-feira(18) em Campo Grande haverá apresentações na Cidade do Natal e 14 de julho; Confira quais são:

14 de Julho

Na rua 14 de Julho a programação de Natal fica por conta do Coral Doce Tom às 19h30. A parada natalina no centro acontece todos os dias às 19h.

Cidade do Natal

Hoje(18) a partir das 18h, a população pode conferir a apresentação do Teatro Musical da Agetran, seguido do Concerto de Natal do Projeto Músicos do Amanhã às 19h.

