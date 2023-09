Rayssa Leal e Pâmela Rosa ficam de fora do pódio em competição pré-olÍmpica

No último sábado (16), aconteceu a final da etapa de Lausanne do Pro Tour de Skate Street, as brasileiras Pâmela Rosa e Rayssa Leal estavam competindo, mas não conquistaram um lugar no pódio.

Rayssa caiu quatro vezes e ficou em sétimo, com 163,45 pontos, sendo a terceira competição grande seguida que Rayssa fica fora do pódio. Enquanto Pâmela terminou em quinto, com uma pontuação de 213,26, sendo a melhor competição do ano da Pâmela, podendo brigar por uma medalha no Mundial e Olimpíada. A dobradinha japonesa dominou o pódio, com Momiji Nishiya em primeiro lugar e Yumeka Oda em segundo E Paige Heyn em terceiro.

Em contrapartida, Giovanni Vianna brilhou e conquistou o bronzena competição masculina, com uma pontuação total de 268.06 pontos e um impressionante 89.00 pontos na última manobra. Nyjah Huston dos EUA ficou com o ouro, seguido por Toa Sasaki do Japão na prata.

Essa competição, além de mostrar o talento dos atletas, também contribui para o ranking classificatório das Olimpíadas de Paris, onde Rayssa, Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto estão atualmente na zona de classificação para os Jogos Olímpicos.

Confira o relato de Pâmela Rosa sobre a competição:

@Pamelarosaskt conta como foi o dia das brasileiras na semifinal do Pro Tour de Lausanne! Ela (7ª) e Rayssa Leal (1ª) estão na final, neste sábado! Kemily Suiara (15ª) também representou o Brasil na semi. Parabéns, meninas! Seguimos na torcida! pic.twitter.com/UcNIaUL0GX — Confederação Brasileira de Skateboarding (@cbskoficial) September 15, 2023