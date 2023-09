Corrida dos Poderes abre hoje novo lote de inscrições para público geral

A Corrida dos Poderes abre novo lote de inscrições nesta segunda-feira (18), a partir das 8h. Desta vez são mais mil vagas para servidores estaduais e ao público em geral. O evento que vai ocorrer no dia 28 de outubro. São três circuitos, todos no Parque dos Poderes: caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros.

Para fazer a inscrição o endereço é corridadospoderes.ms.gov.br. Já a retirada dos kits será no dia 27 de outubro, véspera da corrida, das 9h às 19h, no estacionamento da Assembleia Legislativa. No momento da retirada, todos os corredores deverão entregar um brinquedo novo ou em bom estado que será doado no Natal para as crianças.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, com a parceria da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. Ao todo são 2 mil inscrições gratuitas abertas para participação dos servidores estaduais e público em geral.

Madrinha da corrida, a primeira-dama Mônica Riedel destaca que o objetivo é incentivar a atividade física entre os servidores, proporcionando saúde e melhor qualidade de vida. “A minha expectativa é de que além de uma corrida, seja um estímulo aos servidores para iniciarem uma atividade física”, afirmou ela, durante o lançamento da Corrida, que ocorreu na semana passada.

O Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian é um complexo que abriga as sedes dos poderes e diversos setores da administração estadual em meio à natureza. Localizado em uma área verde, o local é moradia diversos animais como quatis, mutuns, tucanos, tatus e araras.

Confira a apresentação dos percursos.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

