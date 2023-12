São Paulo vence Flamengo e abre vantagem em primeiro jogo da final

O São Paulo venceu, por 1 a 0, o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que aconteceu neste domingo (17), no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor abriu vantagem para a grande decisão, que acontece no Morumbi, no próximo dia 24.

O gol da partida foi marcado pelo Calleri, após cruzamento de Rodrigo Nestor. O Tricolor pode até empatar o jogo da volta para conquistar o título inédito da competição. Para conquistar o penta, o Rubro-Negro precisará vencer no Morumbi por mais de um gol de diferença. Uma vitória simples do Fla leva a partida para os pênaltis.

Como foi a partida

O São Paulo dominou o Flamengo no primeiro tempo no Maracanã. O Tricolor foi melhor e mais organizado, com o rubro-negro pecando muito na saída de bola e com dificuldades para criar. Escalado com três atacantes, o Fla sofreu no meio de campo, errando muitos passes e recorrendo aos chutões. O São Paulo trocava passes com tranquilidade e apostava nas jogadas em velocidade pelas laterais, e foi assim que assustou pela primeira vez com Calleri.

A Grande chance do Flamengo aconteceu aos 35′ da primeira etapa. Em ataque rápido puxado por Gerson, Bruno Henrique foi acionado na esquerda da área. O atacante tentou cruzamento rasteiro para a área, mas o corte foi bem cortado por Beraldo.

Entretanto, um pouco depois dessa boa chance, veio o trunfo são paulino. Calleri abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na medida de Nestor, ele subiu alto no segundo pau para cabecear no chão e vencer o goleiro Matheus Cunha, que saiu mal do gol e ficou vendido no lance.

A segunda etapa foi diferente. Com um Flamengo melhor e mais intenso, o Tricolor não conseguiu envolver os rubro-negros como fizeram na primeira etapa. Aos 9, após cruzamento de Everton Ribeiro na área, Pedro cabeceou, mas Pablo Maia salvou na pequena área.

Entretanto, mesmo com o Flamengo com a bola, o Tricolor soube se fechar. Dessa forma a partida aos poucos ficou mais cadenciada e com poucas emoções como um todo.

Nos minutos finais, muitos protestos começaram a ser escutados por parte da torcida do Flamengo, com vaias e xingamentos a Gabigol em sua substituição, e muitas críticas a Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Fim de jogo Flamengo 0 x 1 São Paulo.

