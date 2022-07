Rayssa Leal e Pâmela Rosa disputam a final do Pro Tour de skate street emRoma

Rayssa Leal e Pâmela Rosa disputam neste domingo (3), a partir das 14h (horário de Brasília) a final do Pro Tour de Roma, na Itália. A competição marca o início da corrida que garante uma vaga no skate street para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, na França.

As brasileiras conquistaram vaga na final no último sábado (2), Rayssa alcançou a segunda melhor nota das semifinais (246,47 pontos), enquanto Pâmela Rosa foi a sétima melhor (224,28). A também brasileira Gabriela Mazetto, chegou à semifinal mas não avançou na competição pois terminou na 14ª posição.

É FINAAAAAAAAAAL! 🛹🇧🇷 As brabas estão na decisão do World Street Skateboarding, em Roma 🇮🇹 💚 Rayssa Leal 🧚‍♀️ – 2° lugar

💛 Pâmela Rosa 🌹 – 7° lugar Todo mundo ligado e na torcida pelas meninas este domingo! 💪#OlympicQualifiers #RoadtoParis2024 pic.twitter.com/JbuYhBXXcz — Time Brasil (@timebrasil) July 2, 2022

“Quem estava assistindo viu, foi muito style. O rolê feminino está em peso, está muito style mesmo de competir. Passamos eu e Pâmela. A Gabi acabou ficando, mas andou bastante também”, disse Rayssa Leal à Confederação Brasileira de Skate (CBSK).

A nota final de cada skatista será composta pela somatória de três notas: a volta (45 segundos) de maior pontuação e as duas manobras de maior nota. Cada atleta pode dar duas voltas e realizar cinco tentativas de manobra nessas duas fases da competição.

Agora, os oito melhores seguem para a final.

Com informações da Agência Brasil.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.