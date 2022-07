Após derrubar grade da UFMS, motorista foge e abandona veículo

Motorista ainda não identificado derrubou parte da grade de proteção da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) ao colidir o veículo que conduzia na madrugada deste domingo (3). Após a batida o condutor fugiu.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por seguranças da Universidade mas ao chegarem ao local o condutor não estava mais lá. Parte do muro da instituição também foi danificado.

Conforme o setor de segurança da UFMS, câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o veículo colidiu contra a grade de proteção e um homem foge sozinho e abandona o carro, um veículo Ford Ka.

