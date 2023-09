Rayssa Leal conquista seu oitavo título de campeã no STU São Paulo

Rayssa Leal, a “Fadinha do Skate”, brilha mais uma vez no cenário do skate brasileiro, conquistando o título de campeã do STU (Skate Total Urbe) de São Paulo. A jovem prodígio, com apenas 15 anos de idade, já se consagra como a maior vencedora brasileira da história do STU, somando oito títulos em seu nome.

Ao longo de 2023, Rayssa Leal marcou presença em diversas competições renomadas no mundo do skate, desde o Mundial de Sharjah até os X-Games em Chiba, passando pela SLS Chicago e Pro Tour Roma. Mesmo enfrentando desafios físicos, como uma lesão no pulso durante o Pro Tour de Roma, Rayssa se mostrou resiliente, garantindo vitórias que a mantêm como uma das favoritas ao pódio nas próximas competições, incluindo os Jogos Olímpicos de Paris, onde a busca pelo ouro é uma realidade palpável.

A trajetória vitoriosa da atleta foi especialmente notável durante a disputa acirrada no STU de São Paulo. A batalha desde o início da competição foi intensa, com Pâmela Rosa e Gabi lutando pelo título. No entanto, Rayssa Leal demonstrou sua habilidade excepcional, apresentando voltas perfeitas que lhe renderam notas impressionantes, enquanto Pamela e Gabi erraram algumas manobras. Com um desempenho equilibrado, ela assegurou a liderança na competição e a vitória, consolidando-se como a maior vencedora do STU nacional.

RESULTADO FINAL – FEMININO

1 .Rayssa Leal – 69,00

2 . Pâmela Rosa – 58,54

3 . Gabi Mazetto – 56,12

4. Isabelly Ávila – 47,73

5 . Rafaela Murbach – 43,18

6. Maria Lúcia Rocha – 34,83

7. Daniela Vitória – 26,52

8. Maria Almeida – 26,25

Paris 2024

Para a confirmação da sua classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, Rayssa Leal precisa aguardar o fechamento do ranking mundial de skate para obter certeza da vaga olímpica, ranking a qual Rayssa lidera na segunda posição, estando praticamente classificada. Rayssa consolida sua posição de ícone do skate e uma das atletas mais promissoras do cenário esportivo nacional e internacional.

Veja a última volta da atleta no campeonato:

Rayssa Leal entrando como campeã e AMASSANDO no STU🔥 pic.twitter.com/yyolaukfAU — Danilo Lacalle (@danlacalle) September 24, 2023

