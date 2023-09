Classificadas! Seleção brasileira de vôlei conquista vaga para as Olímpiadas de Paris

Em um jogo emocionante e disputado até o último ponto, a seleção feminina de vôlei do Brasil garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste último domingo (24.09). A partida contra o Japão foi um verdadeiro espetáculo esportivo, com reviravoltas e momentos decisivos que mantiveram os torcedores à beira de seus assentos. Em um jogo que se estendeu até o tie-break, o Brasil superou o Japão, Com uma vitória por 3-2, os parciais foram 25-21, 22-25, 27-25, 15-25 e 15-10, evidenciando a determinação e resistência mental das atletas brasileiras em uma semana desafiadora devido o psicológico das atletas afetadas pela morte da colega Walewska.

Destaque para Pri Daroit e o Coletivo Brasileiro

Pri Daroit foi uma peça-chave no time brasileiro, apesar de ter jogado pouco. Nos momentos cruciais, sua presença em quadra foi decisiva para o desfecho positivo do confronto. Além disso, o desempenho coletivo do time brasileiro merece reconhecimento. O grupo funcionou de forma coesa, evidenciando que é importante criticar e elogiar quando necessário.

Comparativo de Fundamentos

No aspecto técnico, o confronto foi acirrado. O Brasil totalizou 104 pontos, sendo 66 em ataques, 13 em bloqueios e 4 em saques. Destacou-se a eficiência na redução dos erros adversários, resultando em 21 pontos a favor. Já o Japão registrou 106 pontos, com 68 em ataques, 12 em bloqueios e 8 em saques, além de 18 pontos provenientes de erros da equipe brasileira.

Gabriela Guimarães foi a maior pontuadora brasileira, acumulando 23 pontos, seguida por Julia Bergmann com 15 pontos e Thaisa Daher e Rosamaria Montibeller, ambas com 13 pontos. O equilíbrio e a distribuição da pontuação demonstraram a força coletiva do time brasileiro.

Kotona Hayashi e Sarina Koga foram as maiores pontuadoras do Japão, ambos com 18 pontos. Por outro lado, Gabi Guimarães se destacou como a principal pontuadora do jogo, contribuindo com 23 pontos fundamentais para a vitória brasileira.

Meta

O vôlei feminino brasileiro tem uma história consolidada nas Olimpíadas, participando de todas as edições desde 1980. Com dois ouros, uma prata e dois bronzes em seu histórico, a equipe está determinada a buscar mais uma conquista dourada em Paris 2024. Além do Brasil, cinco outras equipes conseguiram as cobiçadas vagas por meio do Pré-Olímpico: Turquia, República Dominicana, Sérvia, USA e Polônia. Resta ainda uma última vaga em disputa, somando seis no total, para completar o quadro de competidores femininos no vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024.

