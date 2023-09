Ramon Menezes convoca a seleção sub-23 para o disputa do Pan-Americano; veja a lista

O treinador da seleção olímpica, Ramon Menezes anunciou na tarde de hoje (22), a equipe sub-23 que disputará o Pan-Americano, em Santiago, no Chile, nos dias 20 de outubro e 5 de novembro.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a preparação para a competição será nos dias 9 a 17 de outubro na Granja Comary, no Rio de Janeiro (RJ). Alguns dos atletas convocados, desfalca seus clubes nas rodadas 28ª a 33ª do campeonato Braisleiro e de outras competições como a CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana.

A estreia da seleção olímpica será contra os EUA, no dia 23 de outubro, em Valparaíso (CHI). O Brasil está no grupo B ao lado dos EUA, Honduras e Colômbia.

Veja a lista completa abaixo:

Goleiros:

Andrew – Gil Vicente (POR)

Matheus Donelli – Corinthians (BRA)

Mycael – Athletico-PR (BRA)

Lateral-direito

João Moreira – São Paulo (BRA)

Lateral-esquerdo

Patrick – São Paulo (BRA)

Rikelme – Cuiabá (BRA)

Zagueiros

Arthur Chaves – Acadêmico de Viseu (POR)

Gustavo Martins – Grêmio (BRA)

Lucas Halter – Goiás (BRA)

Meio-campistas

Biro – Corinthians (BRA)

Igor Jesus – Flamengo (BRA)

Marquinhos – Nantes (FRA)

Matheus Dias – Internacional (BRA)

Ronald – Grêmio (BRA)

Atacantes

Gabriel Veron – Porto (POR)

Kaio Cesar – Coritiba (BRA)

Figueiredo – Vasco (BRA)

