Astronautas chineses compartilham experiências em aula ao vivo da estação espacial Tiangong

Na tarde desta quinta-feira, a estação espacial chinesa Tiangong realizou sua quarta aula ao vivo, ministrada pelos astronautas da missão Shenzhou-16: Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao. Esta aula marcou a primeira vez que uma aula científica foi conduzida a partir do módulo de laboratório Mengtian, integrante da estação espacial Tiangong.

Com duração de 48 minutos, a aula proporcionou aos estudantes na Terra uma visão detalhada do ambiente de microgravidade e do trabalho cotidiano dos astronautas no módulo de laboratório Mengtian. Durante a transmissão, os astronautas apresentaram experimentos fascinantes, como experimentos de chama esférica, giroscópio metálico e outros que ilustram a lei da conservação do momento. Eles também explicaram os princípios científicos subjacentes a esses experimentos.

Cerca de 2.800 alunos participaram da aula em cinco salas de aula instaladas em solo, incluindo uma na Universidade Beihang, em Beijing. A interação direta entre os astronautas e os alunos na Terra durante a transmissão ao vivo enriqueceu ainda mais a experiência educacional.

A Agência Espacial Tripulada da China anunciou que mais aulas espaciais estão planejadas para a fase de aplicação e desenvolvimento da estação espacial, reforçando o compromisso da China em popularizar a ciência e a educação por meio de sua estação espacial Tiangong.

A estação espacial Tiangong, sendo um laboratório espacial nacional da China, desempenha um papel crucial na popularização da ciência e na educação. As tripulações das missões Shenzhou-13 e Shenzhou-14 já conduziram três “Tiangong Class”.

Leia mais:

Com informações de https://portuguese.news.cn/