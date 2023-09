DOF realiza apreensão de maconha avaliados em R$ 85 mil na região de fronteira

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram na noite de ontem (21), mais de 30 quilos de maconha, abandonados nas margens de uma rodovia, próximo a fronteira. Até o momento, ninguém foi localizado.

Os entorpecentes foram encontrados quando os policiais do DOF realizaram um policiamento na região e encontraram os fardos de maconha abandonados próximo a Ponta Porã. Diante do flagrante, os policiais realizaram rondas pela região, mas ninguém foi localizado.

Outra apreensão na noite de ontem, ocorreu durante patrulhamento pela rodovia, quando os policiais do DOF encontraram 2,8 quilos de maconha e 1,6 quilo de skunk, abandonados em uma mochila, nas margens da rodovia MS-468. Ninguém foi encontrado.

As duas apreensões causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 85 mil ao crime e foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã e à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

