Ramón Díaz é demitido do Corinthians após derrota para o Fluminense

Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. O anúncio oficial foi feito pelo clube no início da noite dessa quinta-feira (17), um dia após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A saída do treinador argentino marca o fim de um ciclo iniciado em julho de 2024.

Em nota divulgada nas redes sociais e no site oficial, o clube do Parque São Jorge comunicou também o desligamento dos auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira. “Nesta quinta-feira [17], o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe”, informou o clube.

Ramón Díaz chegou ao Timão durante o Brasileirão de 2024, em meio a uma campanha instável. Apesar do início turbulento, conseguiu recuperar o desempenho da equipe e conquistou o título do Campeonato Paulista de 2025, o primeiro desde 2019. A conquista, no entanto, não foi suficiente para segurar o treinador diante dos resultados recentes no Brasileirão.

Com a demissão de Ramón, o técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, assumirá interinamente o comando da equipe principal e dirigirá o treinamento desta sexta-feira (18), enquanto o clube busca um novo comandante.

A direção corintiana ainda não divulgou nomes cotados para substituir o treinador, mas a expectativa é de que o novo técnico seja anunciado nos próximos dias, já que o clube precisa reagir rapidamente no campeonato nacional.

