Campo Grande lança plataforma online para solicitar poda e remoção de árvores

Os moradores de Campo Grande agora contam com uma nova alternativa para solicitar a poda ou remoção de árvores: além do atendimento presencial, a Prefeitura disponibilizou uma opção totalmente online, que promete trazer mais agilidade, praticidade e transparência ao serviço.

A novidade foi anunciada pela Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades). “Começamos uma nova etapa no nosso compromisso com a modernização dos serviços públicos em Campo Grande. A partir de agora, os pedidos de poda e remoção de árvores poderão ser feitos de forma totalmente on-line”, afirmou a secretária adjunta da pasta, Vera Bacchi.

A solicitação pode ser feita por e-mail, dependendo da localização da árvore

Árvores em calçadas (área pública em frente a imóveis particulares): o morador deve enviar um e-mail para [email protected] com os seguintes documentos anexados:

Requerimento preenchido e assinado (disponível no site da prefeitura: clique aqui);

Cópia do CPF do proprietário ou representante legal;

Cópia do IPTU ou Ficha Imobiliária;

Foto da árvore, que permita sua identificação.

Árvores dentro do imóvel (área particular): as instruções para este tipo de solicitação, incluindo os documentos e requisitos, estão disponíveis no site oficial da Semades:

https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/dentro-do-imovel/

Remoção para realização de obra:

Os interessados devem acessar o link:

https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/arborizacao-urbana/podas-e-remocoes/

Atendimento presencial continua

Quem preferir, pode seguir utilizando o atendimento presencial, que permanece ativo. As solicitações devem ser feitas no setor de arborização, no 2º andar do prédio anexo da Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Marechal Rondon, 2655, em frente à Maternidade Cândido Mariano.

A avaliação é gratuita, mas, nos casos em que a árvore esteja dentro de um imóvel particular, a execução do serviço é de responsabilidade do proprietário. Dependendo da situação, pode haver exigência de medidas compensatórias antes da liberação para remoção.

Árvores em áreas públicas

Nos casos em que a árvore esteja em praças, canteiros centrais ou outros locais públicos e represente risco à população, o morador pode acessar o mesmo requerimento online, anexar documento de identidade e foto da árvore, e enviar para o e-mail [email protected].

A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços de manejo arbóreo, promovendo o equilíbrio entre segurança urbana e preservação ambiental.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram