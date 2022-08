Rally dos Sertões chega a Campo Grande

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado MS

O Rally dos Sertões chega nesta segunda-feira (29) a Campo Grande. O maior evento da modalidade começou para valer no sábado (27), com o percurso que liga Foz do Iguaçu a Umuarama, no Paraná.

Os competidores devem entrar em Mato Grosso do Sul por São Paulo, com trecho programado entre Presidente Prudente e Campo Grande, em um total de 786 km. Segundo os organizadores, a etapa será dura.

Durante o percurso, a prova margeia o Rio Paraná. Na terça-feira (30), pilotos e navegadores deixarão a cidade campo-grandense rumo a Costa Rica, em trecho total de 477 km. O caminho aguarda muitas erosões e mata-burros que, “vão testar os estômagos dos rallyzeiros”.

Após o primeiro abastecimento, entra-se numa região onde se torna uma prova travada, de menor velocidade. Após o segundo abastecimento, ela se torna rápida, porém será preciso atenção, pois as lombadas voltam ao cenário para produzir os saltos que amamos ver! Já na cidade de Costa Rica, os participantes poderão vislumbrar o Salto do Sucuriú, uma série de cachoeiras de até 64 metros de altura.

Na quarta-feira (31), o Rally dos Sertões despede-se de Mato Grosso do Sul. A quinta etapa partirá até Barra dos Garças, em Mato Grosso, em processo de subida no mapa, e tem como destino final Salinópolis, no Pará, dia 10 de setembro. Com 7.202 km pela frente até o fim do Rally, o desafio é ter equilíbrio para começar bem a aventura.

As disputas do prólogo e do Super Prime que serviram para definir a ordem de largada da especial de abertura já levantaram poeira e deram uma prévia do que vem pela frente. Tanto um quanto o outro foram disputados em marcos de Foz – o primeiro no Parque Nacional do Iguaçu, junto ao estacionamento do acesso às Cataratas; o segundo no Marco das Três Fronteiras.

Os oito melhores de cada modalidade no prólogo avançaram à disputa do Prime, em confrontos eliminatórios numa pista de 1.200 m com traçados paralelos. Um circuito desenhado para garantir espetáculo e prender a atenção do público, como, aliás, foi o caso.

Os vencedores ganharam o direito de escolher sua posição de partida – ser o primeiro a largar para o trecho cronometrado na maioria das vezes é uma desvantagem. (Com assessoria)