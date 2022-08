Com passagem de frente fria mínimas chegaram aos 9ºC em MS

O fim de semana foi de calor em todo Mato Grosso do Sul mas as altas temperaturas deram lugar a uma frente fria nesta segunda-feira (29), que derrubou os termômetros, com mínimas de até 9ºC no Estado. Mas de acordo com a previsão o ar gelado não deve durar muito: a frente fria que atinge o MS deve ficar até a quarta-feira (31).

Não há previsão de chuva para o Estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a mínima no Estado pode chegar a 11ºC, na região Sul e máxima de 34ºC.

Em Campo Grande a semana começou com ventos fortes e mínima de 16ºC segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O céu deve ter sol entre nuvens ao longo do dia e na terça-feira (01). A máxima prevista é de 28ºC e os índices de umidade relativa ar deve chegar a 30%.

Para Ponta Porã, região de fronteira, a segunda-feira começou com frio e neblina. A temperatura nas primeiras horas da manhã foi de 9ºC com máxima de 28ºC. Pode chover no sul do Estado, entre quinta e sexta-feira.