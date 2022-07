UEMS e UFGD abrem vagas com salário de até R$ 9,7 mil

Duas instituições publicas de ensino superior de Mato Grosso do Sul estão com vagas de emprego abertas com salários que podem chegar até R$ 9,7 mil. Na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) são 25 vagas para diferentes áreas e na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), estão disponíveis três oportunidades para professores de ensino superior.

UEMS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com vagas para professores com curso superior, com a atuação no campus de Maracaju, às três vagas estão destinadas em: duas de ampla concorrência e uma para cotista negro. Os candidatos deverão ter concluído a graduação de Pedagogia e Pós-graduação. Com 40 horas de jornada de trabalho para cada cargo, o salário vária de R$ 4.790,77 até R$ 9.714,62.

As vagas estão disponíveis até o dia 1° de agosto, o valor da inscrição é R$ 187,64 e a inscrição pode ser realizado através do link: http://ead4.uems.br/local/pages/?id=71

UFGD

Já a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) está com 25 vagas disponíveis, os salários variam de R$ 2.236,32 até R$ 9.616,18.

As vagas são para as faculdades EaD, Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Faculdade Educação, Faculdade de Ciências Humanas e entre outras oportunidades que podem ser acessadas no edital.

As inscrições podem ser realizadas no site até o dia 5 de agosto através deste link: https://www.ufgd.edu.br/vestibular/docente-de-provas-e-titulos-cdpt/cdpt2022

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.