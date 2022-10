Queniano e corredora Etiope vencem corrida do Pantanal

Queniano Vestus Cheboi, no masculino, e a etíope, Yadeny Alemayehu, no feminino, vencem a prova dos 15 quilômetros da Corrida do Pantanal

O queniano Vestus Cheboi, no masculino, e a etíope Yadeny Alemayehu Weltej, no feminino, venceram os 15 quilômetros da Corrida do Pantanal.

O percurso foi o principal da prova, promovida neste domingo (9), pelo Sistema Fiems e Sesi, em Campo Grande.

Se inscreveram para participar da Corrida do Pantanal 15 mil pessoas, nos percursos de 15 quilômetros, 7 quilômetros e 5 quilômetros (caminhada) nas categorias Geral, Indústria e PcD.

Premiações

Os participantes completaram percursos de 5km, 7km e 15km. Além das provas e premiações, os competidores irão concorreram a dois carros e cinco motos nos sorteios.

Os atletas que terminaram a prova de 15 km entre o 1º e o 5º local nas categorias geral masculino e feminino foram premiados. O primeiro lugar com R$ 12 mil; o segundo lugar, R$ 6 mil; o terceiro colocado R$ R$ 3,6 mil; o quarto lugar R$ 2,4 mil; e o quinto lugar R$ 1,2 mil.

Já colocação na categoria indústria masculino e feminino, os valores de: R$ 4 mil para o primeiro colocado; R$ 3,2 mil para o segundo lugar; R$ 2,6 mil para o terceiro; R$ 2,1 mil para o quarto; e R$ 1,8 mil para o quinto.

Para os atletas com deficiência, nas categorias masculino e feminino, premiações serão para os três primeiros colocados. Os valores brutos são de: R$ 1,43 mil para o primeiro lugar; R$ 1,143 mil para o segundo.; e R$ 850 para o terceiro.

Além disso, os três primeiros colocados da prova de 7km na categoria indústria masculino e feminino também foram premiados com R$ 1,43 mil para o primeiro lugar; R$ 1,143 mil para o segundo; e R$ 850 para o terceiro.