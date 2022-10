Inscrições abertas para a 5ª edição do CNA Jovem

Idealizado pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e tendo como objtivo fomentar lideranças empreendedoras e desafiar a juventude para o protagonismo no agro . já estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Líderes do Agro – CNA Jovem. Já estando em sua 5ª edição o Programa traz conteúdo inédito em encontros presenciais e remotos tendo como tema da editoria #EducaçãonoCampo.

A iniciativa reúne jovens de 22 a 30 anos, com formação técnica ou superior e ligados ao setor rural para experimentar novas formas de pensar, agir e trabalhar em grupo. A jornada de duração é de aproximadamente 12 meses com atividades distribuídas em três etapas, nacional e regional, presenciais e remotas.

“A Famasul e o Senar incentivam a participação de jovens desde o início do programa em 2014. Um trabalho que foca na liderança, mas traz o conceito da inovação, da sustentabilidade e faz a provocação para que jovens tragam soluções viáveis e sejam protagonistas, seja na sua empresa, na vida pessoal, nas relações sociais e nas pautas do setor, competências essenciais para ser um líder”, explica o superintendente do Senar Mato Grosso do Sul, Lucas Galvan.

A primeira e segunda fases da programação apresentam uma trilha de conhecimento oferece oficinas de lideranças, autoconhecimento, propósito e foco, desafios, inovações e iniciativa. Na última fase, são dois encontros que acontecem em Brasília/DF. Os jovens intensificam as vivências e a preparação para liderar e recebem um feedback sobre a qualidade do trabalho desenvolvido e das competências desenvolvidas.

O edital 2022/2023, contendo as regras de participação, será publicado nesta quinta-feira (06) em cnajovem.org.br. Na última edição, mais de 200 jovens sul-mato-grossenses participaram das oficinas oferecidas pelo programa. No site você também conhece a programação e pode fazer a inscrição que é gratuita.