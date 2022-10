Carro pega fogo e fica destruído em avenida

Um incêndio tomou conta de um carro, Fiat Doblô, na Avenida Aureliano Moura Brandão, em Ribas do Rio Pardo (MS) no início da manhã deste domingo, dia 9 de outubro.

As chamas avançaram rapidamente pela parte da frente do veículo e sobre o capô e em poucos minutos o veículo ficou destruído e só foram controladas com a chega de uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Os ocupantes do veículo, estavam a caminho do trabalho e conseguiram sair a tempo de terem sofrido qualquer queimadura.

As causas das chamas não foram divulgadas e o veículo deverá ser removido provavelmente na segunda-feira.