Serc e Operário abrem a quarta rodada do Estadual neste domingo

A Serc de Chapadão e Operário abrem neste domingo (12), a quarta rodada do Campeonato Sul-mato-grossense. O jogo está marcado para às 10h, no estádio Laertão, em Costa Rica. A partida é extrema importância para objetivo de ambas as equipes no campeonato.

Além desse jogo, a rodada será marcada com mais três partidas.

DAC embalado …

Às 15h, no Estádio Frédis Saldivar, em Dourados, o DAC (Dourados Atlético Clube) enfrenta o Novo. Ambas as equipes no grupo B, estão com 3 pontos e uma vitória coloca um deles na briga pela liderança da chave.

Aquidauanense juntando os cacos …

No mesmo horário, também às 15h, o Aquidauanense, agora comandado pelo técnico Luiz Quirino da Cruz, mais conhecido como Bira, enfrenta o Ivinhema. Bira que retornou para Mato Grosso do Sul, foi gerente de Futebol no Corumbaense, em 2010.

Segundo informações do Arquibancada MS, Bira tem pouca experiência no futebol profissional, comandando apenas o Marília (SP) em três partidas no ano de 2017. No entanto, Quirino tem vasto currículo nas categorias de base, comandando equipes como Inter de Bebedouro (SP), União Barbarense (SP) e o próprio Marília na Copa São Paulo em duas oportunidades.

Comercial desesperado ….

A outra partida, às 16h, também no estádio Laertão, em Costa Rica, o time da casa enfrenta o desesperado, Comercial. O Vermelhinho da Capital, perdeu seus dois primeiros jogos (Operário e Coxim) e precisa da vitória para se recuperar no campeonato.

