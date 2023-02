Trechos da Capital são interditados para eventos neste domingo, confira

O fim de semana segue agitado em Campo Grande, neste domingo (12), novos pontos serão interditados para realização de eventos por isso a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda que os condutores se atente as interdições.

Até as 17h, a Rua Fluminense, 150 entre a Rua Presidente Antônio Carlos e Rua Américo Brasiliense; ficará interditada para a realização de um torneio de futebol.

Também no domingo, será realizado um evento religioso que utilizará o seguinte percurso: início na rua Dr. Sebastião José Machado, vira na rua Marechal Floriano, logo na rua Hermenegildo Pereira (Jeito Frio) e seguindo pela rua Paralex.

Segue pelo trajeto da rua Melvin Jones, vira à direita na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, vira na Avenida Duque de Caxias passando em frente ao Exército.

Em seguida, vira na Avenida Afonso Pena passando em frente da Igreja Perpétuo Socorro, vira à direita na Rua Visconde de Taunay e dobra na rua 26 de Agosto.

De lá, vira à direita na Avenida Ernesto Geisel até o final do trajeto na comunidade Santa Paulina (haverá pontos para hidratação: próximo à base aérea, frente Horto Florestal e Comunidade Santa Paulina), até às 12h.

