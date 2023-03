Quartas de final do campeonato estadual encerram neste domingo

Neste domingo (26), serão disputados dois jogos pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O confronto entre Coxim e Dourados ocorrerá no Estádio André Borges, em Coxim, enquanto Serc e Ivinhema se enfrentam no Estádio Laertão, em Costa Rica.

Vale destacar que, segundo o regulamento, a equipe que joga a partida de volta em casa tem a vantagem do empate no placar agregado para avançar à semifinal. Portanto, não haverá disputa de pênaltis no mata-mata sul-mato-grossense.

O chaveamento da competição terá, de um lado, Aquidauanense, vencedor da última partida, contra Ivinhema ou Serc na semifinal. Do outro lado, o confronto entre o Novo, vencedor do último mata-mata, contra o time vitorioso do confroto entre Dourados x Coxim.

Os jogos entre os quatro melhores times da competição estão previstos para ocorrer nos dias 9 e 16 de abril. Quem avançar para a final, que será jogada nos dias 23 e 30 do mesmo mês, garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2024. O campeão estadual conquistará uma vaga para o Campeonato Brasileiro Série D.

