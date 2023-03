Lucro da Energisa foi de mais de R$556 milhões em 2022

A Energisa fechou o ano passado com lucro de mais de meio bilhão, 0,7% menor que no ano anterior, conforme balanço anual, publicado na última sexta-feira (24). O lucro recuou de R$ 560,8 milhões, de 2021, para R$ 556,8 milhões, em 2022.

Parte deste dinheiro, R$ 194,4 milhões, será distribuído entre os acionistas da empresa, a partir do dia 30 de março. Valor superior ao gasto que a concessionária teve com os mais de 2,6 mil colaboradores, ao longo do ano, que ficou em R$ 150,2 milhões, segundo o balanço.

Ainda conforme o documento oficial, a receita líquida da energia também apresentou recuo de 4,12 bilhões de reais, em 2021, para 4,07 bilhões, no ano passado. A empresa fechou 2022 com 1,1 milhão de clientes, quase 20 mil a mais que no final do ano retrasado. Dos 2.613 trabalhadores, 1.370 são próprios e o restante de empresas terceirizadas.

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.