PSG anuncia renovação de Mbappé após disputa com Real Madrid

Depois de novela com especulações sobre transferência ao Real Madrid, o astro francês Kylian Mbappé, 23, renovou neste sábado (21) seu contrato com o Paris Saint-Germain. O novo acordo é válido por três anos.

O anúncio foi feito pouco antes da partida do PSG contra o Metz, pela última rodada do Campeonato Francês. No mês passado, o time de Mbappé conquistou o 10º título nacional com cinco jogos de antecedência e se tornou o maior vencedor da competição ao lado do Saint-Étienne.

“Estou muito contente em continuar esta aventura e seguir na França, em Paris, a minha cidade. Eu sempre disse que é Paris é minha casa. Espero continuar fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol e ganhar troféus”, disse o atleta no gramado do estádio Parque dos Príncipes. Ele estava acompanhado do presidente do PSG, o catariano Nasser Al-Khelaifi.

O clube parisiense prepara uma festa para Mbappé, que divide o protagonismo da equipe com Messi, 34, e Neymar, 30. No campeonato nacional, antes da partida contra o Metz, o francês era o líder do time em gols (25) e assistências (17).

Em março, Messi e Neymar chegaram a ser vaiados por torcedores depois de derrota para o Real Madrid e novo fracasso na Champions League, torneio nunca vencido pelo PSG e considerado o principal objetivo do clube. Desde então, a diretoria do clube parisiense passou a ser ainda mais pressionada por uma renovação de Mbappé.

De acordo com a britânica BBC, o PSG deve pagar EUR 150 milhões (R$ 772 milhões) para manter o astro francês. Se confirmado, o valor pago será um dos mais altos da história -a transação mais cara aconteceu em 2017, quando Neymar trocou o Barcelona pelo PSG por EUR 222 milhões (R$ 1,14 bilhão nos valores atuais).

Neste sábado, o presidente da LaLiga, que administra o Campeonato Espanhol, criticou o alto valor envolvido na transação e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.

“O que o PSG está fazendo ao renovar com Mbappé com grandes quantias de dinheiro (a saber onde e como será pago) depois de registrar perdas de cerca de EUR 700 milhões [R$ 3,6 bilhões] nas últimas temporadas e ter mais de 600 milhões de euros [R$ 3,1 bilhões] em salários é um INSULTO ao futebol. Al-Khelaifi é tão perigoso quanto a Superliga”, escreveu Medrano em suas redes sociais.

