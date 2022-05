Jogos Escolares da Juventude de MS chegam ao ‘mata-mata’ no basquete e futsal

A primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022, na faixa etária de 15 a 17 anos, em Campo Grande, já está na fase “mata-mata”. Ao todo, foram realizadas 159 partidas da etapa classificatória nos últimos três dias, sendo 39 de basquetebol e 120 de futsal.

Os confrontos decisivos começaram no sábado (21), a partir das 8 horas. As equipes não classificadas ao “mata-mata” seguem jogando, para definir as demais colocações e também as seleções municipais que vão integrar cada divisão na próxima edição dos Jogos.

“A Fundesporte criou um mecanismo que faz com que os times eliminados não voltem imediatamente para casa, mas que joguem até o último dia de competição”, explica o gerente de esportes de alto rendimento da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de MS).

“Os estudantes-atletas esperam muito pelos Jogos, então é uma forma de mantê-los ativos até o último dia, além de proporcionar a oportunidade de enfrentar outras equipes, de diversos cantos do nosso estado, ganhando experiência e promovendo também o intercâmbio de conhecimento entre os técnicos e chefes de delegação”, finaliza Fonseca.

Classificação

Em 2022, as equipes estão divididas em divisões, tanto no basquetebol, quanto no futsal, e buscam classificação à Copa dos Campeões. O torneio à parte reunirá, em cada modalidade, entre 29 de junho a 3 de julho, os oito melhores municípios desta primeira fase dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

