Pressionado, Vasco enfrenta a Chapecoense pela Série B

O Vasco enfrenta a Chapecoense, nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Arena Condá, em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Santa Catarina chega embalado para o confronto após conseguir uma vitória fora de casa contra o Grêmio, na sexta (15).

Já o Vasco ostenta uma incômoda sequência de 40 rodadas sem ingressar no G4 da Série B. Após obter o acesso em 2016 na terceira posição, o Vasco disputou a Série A do Campeonato Brasileiro nos anos de 2017, 2018, 2019 e foi rebaixado em 2020. Em 2021, passou as 38 rodadas sem pisar no grupo classificatório à elite, e com os dois empates nos dois primeiros jogos da edição deste ano, está apenas na 9ª colocação.

Técnico da equipe, Zé Ricardo foi hostilizado no último sábado (16) pela torcida vascaína no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), assim como já havia sido no 1 a 1 diante do Vila Nova, na estreia na Série B, em São Januário.

“Isso [cobrança] não começou agora, é uma cultura do futebol brasileiro. Tenho que me preocupar com aquilo que posso controlar, que é o trabalho, o rendimento, o dia a dia, buscando melhorar. Estamos nos entregando ao máximo, é lógico que a cobrança é gigante, até pelo momento que o Vasco vive e as cicatrizes que ainda estão abertas”, declarou Zé Ricardo, complementando:

“Os jogadores novos estão chegando, não é fácil colocar cinco jogadores de uma vez como uma porção mágica para as coisas acontecerem. Não dou muita atenção a redes sociais e a esse tipo de comentário, tenho muito contato direto com pessoas acima de mim no Vasco e tenho recebido apoio para continuar o trabalho. Essas pessoas estão lá no dia a dia vendo o que estamos buscando. A pressão acompanha o futebol desde sempre e não vai mudar.”

Com informações da Folhapress