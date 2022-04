Forças de Segurança do Estado recebem maior promoção da história de MS

A Segurança Pública de Mato Grosso do Sul viveu momento histórico nesta semana após o governador Reinaldo Azambuja promover, em um único dia, milhares de policiais civis e militares. As promoções foram publicadas em Diário Oficial na quarta-feira, 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, o patrono das polícias brasileiras.

Em relação à Polícia Civil, foram 1.016 promoções referentes a 2019. Elas abrangem profissionais de todas as carreiras: delegados, investigadores, escrivães, médicos-legistas, peritos criminais, papiloscopistas e agentes de polícia científica.

No que se refere à Polícia Militar em publicação extra no Diário Oficial do Estado (DOE), foram promovidos de 364 oficiais e praças da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por antiguidade, merecimento, tempo de convocação e tempo de designação.

Entre os promovidos estão os oficiais e praças convocados e designados, que são os militares da PM que se aposentaram e após algum tempo acabaram voltando para a ativa. A promoção desses servidores está prevista na Lei Complementar n.º 294, de 21 de março de 2022, que criou os quadros suplementares de efetivos da Polícia Militar e do Corpo de bombeiros Militar.

O ato publicado nesta quarta-feira coloca Mato Grosso do Sul na vanguarda, como o primeiro estado do país a promover policiais da reserva por tempo de convocação ou de designação, conforme o Comandante-Geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez.

Bruno Chaves, Subcom, e Joelma Blechior, Sejusp