Prefeitura continua com novas intervenções de obras no Centro durante o feriado

Prosseguindo os trabalhos de aprimoramento das vias da região central da cidade, a Prefeitura de Campo Grande realizará novas intervenções nas ruas do centro da cidade nos próximos dias. As obras fazem parte do Programa Reviva Campo Grande, que será totalmente finalizado em agosto deste ano.

A Rua 13 de Maio, entre as avenidas Mato Grosso e Afonso Pena, ficará parcialmente fechada para obras de laço semafórico. A intervenção começa hoje (21) e tem previsão para ser liberada no próximo domingo (24).

A rotatória da Av. Rachid Neder com a Rua Rui Barbosa ficará totalmente fechada a partir de amanhã (22). O local receberá obras de recapeamento. A conclusão dos trabalhos deve ser realizada no mesmo dia.

Obras em andamento

A Rua Trindade, na esquina com a Av. Fábio Zahran, segue parcialmente fechada para obras de laço semafórico. Assim como no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Roberto Spengler permanece parcialmente fechado para obras de drenagem.