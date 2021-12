Presidente do São Paulo diz acertar contratação do lateral Rafinha, ex-grêmio

No canal do YouTube dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, o presidente do clube, Julio Casares, afirmou nesta segunda-feira (20) que o São Paulo assinou um acordo com o lateral-direito Rafinha, ex-jogador da Europa.

“Acabamos de assinar o contrato com o Rafinha. É um jogador com uma condição técnica importante, de liderança também”, disse Casares. O dirigente foi questionado se o lateral teria salários altos e disse que a contratação está dentro do planejado pelo clube.

“Salário do Rafinha completamente adequado ao orçamento. Contrato de um ano e poderá seguir por mais um, com índices de aproveitamento e performance percentual. Acredito muito nesse atleta”, completou.

(Com informações Uol Esportes)