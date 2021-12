Cerca de 63 mil turistas já embarcaram na temporada de cruzeiros “rumo” a 2022

Em pouco mais de um mês desde o início da temporada de cruzeiros de 2021/2022 cerca de 63 mil cruzeiristas embarcaram nos três navios em operação no Brasil até agora. Este número só tende a crescer uma vez que uma nova embarcação está prevista para começar a navegar na costa brasileira nos próximos dias.

Segundo as duas empresas de cruzeiros em operação no Brasil, a MSC e a Costa, os protocolos sanitários de proteção contra a Covid-19 têm sido eficazes. “Isso só demonstra que é possível retomar as atividades turísticas de forma segura e responsável. Esta temporada já é um sucesso! Até abril de 2022 veremos milhares de turistas desfrutarem de viagens inesquecíveis em alto-mar e toda a cadeia do turismo retomando com força total. É para isso que trabalhamos: para ver o turismo crescendo cada dia mais”, destacou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

O presidente da CLIA Brasil, Marco Ferraz, reforça que a saúde e a segurança dos hóspedes, tripulantes e das cidades visitadas são prioridade. “A cada nova embarcação que chega ao Brasil ou roteiro que é realizado, milhares de pessoas, muitos destinos e toda a enorme cadeia que o nosso setor engloba é positivamente impactada. O número de cruzeiristas embarcados na temporada cresce a cada dia e isso mostra que estamos preparados para navegar e para oferecer experiências únicas, como sempre”, enfatizou.

O Costa Fascinosa, navio da empresa Costa Cruzeiros, já realizou cinco saídas desde 5 de novembro – início da temporada – e foi responsável por embarcar cerca de 14 mil turistas até então. Ainda estão previstas outras saídas do Fascinosa até o final do ano, entre elas, uma nesta sexta-feira (17.12), desde Santos (SP).

No dia 20 de dezembro, o Costa Diadema chega ao porto de Santos oferecendo roteiros de sete noites. A embarcação é uma das maiores desta temporada e têm capacidade para abrigar 4.947 passageiros além de 1.253 tripulantes, mas, devido aos protocolos sanitários estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o navio poderá embarcar com 75% da capacidade.

Já a empresa MSC Cruzeiros já embarcou mais de 49 mil cruzeiristas em seus dois navios em operação no Brasil, o Prezciosa e o Seaside. Na última quinta-feira (16.12), chegou às águas brasileiras o MSC Splendida, completando a frota de três navios da empresa para esta temporada.

O Splendida vai oferecer minicruzeiros de três noites que partirão de Santos com escala em Balneário Camboriú (SC). Também fazem parte de sua programação cruzeiros de sete noites visitando paraísos turísticos brasileiros como Porto Belo e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Ilhabela, no litoral de São Paulo, e Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

PROTOCOLOS – Os cruzeiros seguem medidas de biossegurança definidas pela Anvisa. Entre elas, ocupação máxima de 75%; distanciamento de, no mínimo, 1,5 metros entre grupos de viajantes; tripulantes e passageiros vacinados – desde que elegíveis pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) -; uso obrigatório de máscaras e testagem diária contra a Covid-19 de, pelo menos, 10% da tripulação e 10% dos cruzeiristas. Confira AQUI todos os protocolos.

Os navios vão circular até abril de 2022 no país, percorrendo sete estados e 14 cidades. Serão 106 roteiros e 409 escalas em destinos como Rio de Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), Balneário Camboriú (SC), Fortaleza (CE), Ilhabela (SP), Ubatuba (SP) e Itajaí (SC). A expectativa é de que a temporada brasileira de cruzeiros traga um impacto de R$ 1,7 bilhão na economia nacional, além da geração de 24 mil empregos.