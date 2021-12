Motociclista bate na traseira de caminhão na Avenida Guaicurus

Um acidente na Avenida Guaicurus entre um caminhão e uma moto na tarde desta segunda-feira (20), deixou um motociclista no chão por mais de uma hora.

Segundo relato de populares, o caminhão estava estacionado na via, e o motociclista acabou batendo na parte traseira do veículo, a moto está com a parte da frente destruída e o caminhão só teve uma barra de ferro entortada.

Uma equipe da Polícia Militar já está no local a uma hora, aguardando o Corpo de Bombeiros que ainda não chegou, a suspeita é que o motociclista tenha fraturado uma perna.

Sobre o trânsito, a rua foi fechada e os motorista estão tendo que mudar a rota, um carro da Polícia Militar está parada no meio da via, para sinalizar que a via está interditada.

Com informações de Geliel Oliveira.