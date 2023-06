Presidente da SERC está internado em hospital da Capital

A diretoria da Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão), confirmou na tarde de ontem (13), que o presidente do clube, José Félix, que estava internado no Hospital Municipal de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande, foi transferido para Campo Grande. Segundo informações familiares, ele foi encaminhado para Capital para seguir a sua recuperação.

Segundo informações apuradas pelo site Esporte MS, o empresário de 69 anos, teve dengue e em seguida foi diagnosticado com bronquite e cistite. Durante o tratamento, o empresário e presidente da Serc perdeu muito peso e está debilitado. Ainda conforme informações do clube, uma médica particular de Felix que mora em Campo Grande, foi até o município, onde solicitou exames e pediu a sua transferência para um hosapital da Capital.

Conforme informações de pessoas próximas, a princípio, havia suspeita de hepatite, mas a médica infectologista que o examinou descartou e solicitou a sua transferência, que ocorreu na tarde de ontem.

João Félix Botezeli está com 69 anos. Ele é pioneiro de Chapadão do Sul, empresário e presidente da Serc por vários mandatos. A imprensa de Campo Grande e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul também acompanham o caso do dirigente esportivo e demonstram expectativas pela sua breve recuperação.

