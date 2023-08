Prefeitura fará melhorias acústica e térmica no Guanandizão por R$ 3,3 milhões

A prefeitura contratou a empresa Omni Trade Brasil Revestimentos Metálicos Ltda para melhorias e eficiência acústica e térmica do Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. O anúncio de investimento de R$ 3,3 milhões, foi publicado na manhã de hoje (16), no Diário Oficial.

A obra que visa melhorar a acústica e também a eficiência térmica da cobertura do Ginásio Guanandizão foi contratada pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. O valor da execução do contrato é de R$ 3.315.816,92.

Segundo publicado no Diário Oficial, a execução da obra que será realiuzada pela empresa Omnitrade Brasil Revestimentos Metálicos LTDA, com sede em São Paulo (SP), deverá ser executada em até 90 dias. O prazo vale a partir do recebimento da primeira ordem de início dos serviços.

Reformas no Ginásio Guanandizão

Em 2019, o Ginásio do Guanandizão, recebeu investimentos de R$ 1,8 milhão com a Recoma Construções. A reforma iniciou em fevereiro daquele ano, mas a empresa, que havia ganhado a licitação em primeiro lugar, desistiu antes de avançar nos trabalhos.

O contrato com a Recoma, foi divulgado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) no dia 5 de julho de 2019. Já em 2020, foram investidos mais R$ 3,7 milhões na revitalização do ginásio para suportar cerca de 7,8 mil pessoas. O espaço recebeu piso sintético, revitalização dos banheiros e vestiários, instalações de lâmpadas de LED. Também foi realizado uma nova pintura nas cadeiras e arquibancadas, além de novo sistema elétrico e hidráulico. Todas as ações de melhorias também atendem ao padrão internacional de eventos.

Conhecido como Guanandizão, o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, recebe todas as competições estaduais de todas as modalidades esportivas. Esquipes de futsal da Serc/UCDB e também a DEC/Operário realizam seus jogos nacionais também no complexo poliesportivo.

