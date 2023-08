Fogo se espalha rapidamente em casa de madeira em Corumbá

Na madrugada de hoje (16), uma casa de madeira foi destruída pelo fogo, na região do Jatobazinho, na parte alta de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. O casal que morava na residência não ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 3h, para extinguir as chamas que destruiu toda a estrutura da residência de madeira. Foram utilizados dois mil litros de água para combater as chamas.

Informações do Corpo de Bombeiros é que o imóvel que possuía nove metros quadrados teve perca total. Durante o atendimento, o casal se acusavam um ao outro de terem ateado fogo no imóvel. Equipes da Polícia Militar estiveram no local e não houve prisão.

