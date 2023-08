Câmara realiza segunda edição do Curso Básico de Libras

A Câmara Municipal de Campo Grande, através da Escola do Legislativo, realizará a segunda edição do Curso Básico de Libras. A formação acontece a partir do dia 21 de agosto, sempre às segundas-feiras, e segue até 11 de dezembro.

O curso será ministrado pela servidora Helga Silva Pereira Rosa, Intérprete de Libras da Casa de Leis, no Plenário Edroim Reverdito. As aulas acontecem das 7h30 às 9h e são voltadas para servidores da Câmara e também para o público externo.

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3316-1625 e 3316-1404.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://escoladolegislativo.camara.ms.gov.br/evento/curso-de-libras/

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande.

