Prefeitura abre inscrições para o Auxílio-Atleta 2026

A Funesp (Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande) publicou no Diário Oficial de Campo Grande nº 8.246, na noite desta sexta-feira (6), a Portaria nº 20, que estabelece os procedimentos para a concessão do Auxílio-Atleta em 2026. O incentivo é previsto na Lei nº 6.754 de 20 de dezembro de 2021.

O benefício é destinado a atletas e equipes que representam Campo Grande em competições esportivas e paradesportivas oficiais no Brasil e no exterior. O recurso pode ser utilizado para custear despesas com transporte, hospedagem, alimentação e taxas de inscrição.

De acordo com o diretor-presidente da Funesp em exercício, Maicon Mommad, a portaria organiza e dá transparência ao processo de solicitação do auxílio. “O apoio financeiro é fundamental para que os atletas possam participar de competições e representar Campo Grande”, destacou.

O pedido deve ser feito por meio de formulário on-line disponível no site da Funesp, com envio dos documentos exigidos. A solicitação precisa ser realizada com antecedência mínima de 60 dias da data da competição.

O valor do auxílio varia conforme o local do evento: até R$ 5 mil para competições no exterior, até R$ 3 mil para competições nacionais fora de Mato Grosso do Sul e até R$ 2 mil para eventos realizados no Estado.

Criado pela Lei nº 6.754/2021, o Auxílio-Atleta tem como objetivo apoiar a participação de esportistas de Campo Grande em competições oficiais e fortalecer o desenvolvimento do esporte no município.