Mulherada no mercado de trabalho! ‘Emprega CG’ terá 500 vagas para mulheres na segunda-feira (9)

A Prefeitura de Campo Grande realiza, na próxima segunda-feira (9), uma edição especial do Emprega CG voltada ao público feminino. A ação acontece das 8h às 12h, na Agência de Empregos da Funsat, com 500 vagas disponíveis e entrevistas realizadas no próprio local.

As oportunidades têm salários que variam de R$ 1.580 a R$ 3.500, além de benefícios que podem ser oferecidos pelas empresas contratantes. O mutirão reúne recrutadores de diferentes segmentos da economia, como atacadistas, supermercados, restaurantes, farmácias, indústria, serviços terceirizados, telemarketing e área hospitalar, ampliando as possibilidades de contratação.

Entre as funções ofertadas estão atendente de farmácia, atendente de loja, balconista, camareira, recepcionista de hotel, operador de telemarketing, operador de produção, operador de caixa, repositor, estoquista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção e auxiliar de limpeza, além de vagas nas áreas de obras e serviços.

Nesta edição, o número de oportunidades exclusivas para mulheres teve aumento de 20% em relação aos anos anteriores. Ao chegar ao local, as candidatas recebem orientações e acesso ao catálogo de vagas disponíveis, podendo participar das entrevistas com os recrutadores.

O atendimento ocorre das 8h às 12h, na Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, no Centro.