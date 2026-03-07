Na semana do Dia da Mulher, jovem morre na casa do namorado e amigos falam de possível Feminicídio

Uma jovem, identificada como Ludmila Pedro de Lima, de 25 anos, morreu após passar mal dentro de uma residência no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, na tarde de ontem (6), após uma discussão com o namorado. À polícia, ele alegou que a namorada teria atentado contra a própria vida, no entanto, os amigos contestam a versão, chamando a atenção para um possível Feminicídio. Caso a versão se confirme, este será o primeiro caso registrado na Capital em 2025 e o 6º em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas após a jovem sofrer convulsões dentro da casa do namorado.

Quando os socorristas chegaram ao local, Ludmila estava desacordada e em estado grave, apresentando convulsões. Ela também tinha uma lesão abaixo do olho direito e cortes no pé esquerdo, que podem ter sido provocados durante as crises.

À polícia, o namorado relatou que os dois haviam discutido mais cedo, por ciúmes. Depois do desentendimento, ele disse ter visto a jovem misturar um pó branco em um copo com água e ingerir a substância, que ela teria afirmado ser cocaína. Pouco tempo depois, Ludmilla começou a passar mal.

Ainda na versão do rapaz, a jovem teria tomado banho e, ao sair do banheiro, sofreu uma convulsão e bateu o rosto na porta do quarto. Em seguida, voltou a passar mal e chegou a expelir sangue pela boca enquanto aguardava a chegada do socorro. Ela foi levada para a Santa Casa onde acabou morrendo na manhã deste sábado (7).

Amigos contestam

A princípio, a ocorrência foi registrada como tentativa de suicídio, com base no relato do namorado apresentado à polícia. Entretanto, amigos da jovem contestam essa versão e pedem que o caso seja investigado com mais profundidade. Eles afirmam que a jovem tinha medida protetiva e chegou a registrar boletim de ocorrência contra o rapaz.

O caso foi encaminhado à Deam(Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que deve ouvir testemunhas e analisar os detalhes do ocorrido para esclarecer o que aconteceu dentro da residência. A polícia também apura se houve algum tipo de violência antes da jovem passar mal.