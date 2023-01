Pré-lista do Flamengo para Mundial tem João Gomes, alvo de Wolves e Lyon

O Flamengo já enviou sua pré-lista de 35 jogadores para o Mundial de Clubes que acontecerá no Marrocos entre os dias 1 e 11 de fevereiro. A curiosidade é a presença do volante João Gomes, que tem propostas do Wolverhampton (ING) e do Lyon (FRA).

A ressalva é que a inscrição de João Gomes nessa lista foi feita antes dele ter sua venda encaminhada para o Wolves.

O Lyon entrou com uma proposta maior neste meio tempo que agradou ao Flamengo, e a situação agora está indefinida.

João Gomes, a princípio, prefere ir para o Wolverhampton por conta da Premier League, que é uma liga mais forte, mas o Lyon não desiste e tenta convencê-lo a mudar de ideia.

O Wolves acena com uma proposta de R$ 96 milhões, já o Lyon surgiu com uma oferta de R$ 107 milhões. O volante tinha sido colocado para treinar em horários separados do grupo principal, mas diante do impasse, ele foi reintegrado às atividades do elenco na última sexta-feira (20).

Questionado no último dia 15 sobre uma possível saída de João Gomes, o técnico Vítor Pereira disse que encontraria soluções e que o caso seria tratado internamente.

Lista Final

A lista final dos 23 jogadores convocados para o Mundial de Clubes só será enviada pelo Flamengo no dia 5 de fevereiro, dois dias antes da estreia da equipe na competição, quando enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al Hilal.

Na outra semifinal, o Real Madrid aguarda o vencedor do duelo entre Seattle Sounders e Al Ahly ou Auckland City. A final acontecerá no dia 11.

Com informações da Folhapress.

