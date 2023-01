Detran-MS convoca 750 candidatos aprovados no CNH Social

Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito) divulgou na última segunda-feira (23) um novo edital de convocação de 750 candidatos aprovados pelo Programa CNH Social. Os convocadas devem comparecer em uma das agências para dar entrada ao processo de primeira habilitação.

Mais 750 candidatos do Programa CNH Social do Governo do Estado foram convocados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para darem entrada no processo da primeira habilitação em Campo Grande.

Conforme a Diretoria de Educação de Trânsito, dentre os convocados, 733 são inscritos pela ampla concorrência e 17 pelas vagas destinadas à PCD (pessoa com deficiência).

Os candidatos convocados na edição n° 11.055 do DOE (Diário Oficial do Estado) devem se apresentar na Agência do Detran localizada no Pátio Central Shopping, no dia 4 de fevereiro (sábado), conforme horário previamente estabelecido no edital, entre 8h e 16h.

Será necessário apresentar documento de identificação original com foto, além de cópia para abertura do processo Renach (Registro Nacional de Carteiras de Habilitação) e captura de imagem. Vale ressaltar que candidatos que não apresentarem a documentação solicitada em edital, poderão ser desclassificado.

De acordo com o edital, haverá uma segunda chamada para os candidatos que não puderem comparecer. Candidatos que não se enquadrarem nos requisitos, fornecerem dados incorretos, comprovadamente falsos, ou que não comparecerem para abertura do serviço de habilitação após a segunda chamada serão automaticamente excluídos

O CNH Social beneficiará cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade com o pagamento de todos os custos do processo de habilitação, o que inclui gastos com a autoescola, aulas práticas e teóricas e o pagamento das taxas do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Serviço:

O edital com a relação dos 750 convocados pode ser acessado no link: http://www.ms.gov.br/. A Agência Geraldo Garcia está localizada no Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, n° 1380, Centro de Campo Grande.

