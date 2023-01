Vídeo: motorista e passageiro discutem em ônibus e partem para agressão física

Um motorista de transporte público, de 41 anos, ameaçou com um martelo um passageiro durante uma briga. Dentro do ônibus, os passageiros da linha 308, do bairro Santa Emília, gravaram o momento em que a discussão iniciou. A discussão ocorreu na noite do último domingo (22).

Conforme o boletim de ocorrência, a confusão começou quando o passageiro reclamou da condução do motorista. Segundo o motorista, como forma de provocação, ele começou a realizar freadas e curvas bruscas, que irritaram os demais passageiros.

Em seu relato, o motorista afirma que o passageiro em questão pulou a catraca e tentou agredi-lo, por isso utilizou uma marreta de madeira – usada para conferir calibragem dos pneus – para se defender. Ele relata que foi segurado por um outro passageiro e que o suposto agressor aproveitou para desferir socos e tapas.

Em contrapartida, o relato de outras testemunhas, que não quiseram se identificar, apontam que o motorista se descontrolou e partiu para agressão. A pessoa que pulou a catraca seria um outro passageiro, que tentou retirar o martelo do motorista.

O caso foi registrado como vias de fato, na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Confira o vídeo que mostra parte do que ocorreu no ônibus:

