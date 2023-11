Portuguesa vence o Náutico de virada e garante classificação para as semifinais

A Portuguesa venceu o Náutico de virada por 2 a 1, na tarde de ontem (19), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e deu um grande passo para a próxima fase do Campeonato Estadual Série B. Com a vitória a Lusa da Capital sobe para a liderança com 10 pontos e se iguala na pontuação com o Corumbaense.

O placar foi aberto aos 17 minutos, após cobrança de falta de Luan, a bola ficou viva na área e Marcelinho empurrou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0.

O empate veio logo após, aos 19 minutos, quando o meia João Paulo realizou uma troca de passes do meio campo do Náutico e chutou ao gol, fazendo um lindo gol. 1 a 1.

A virada no resultado só chegou na etapa final, quando Tiziu cruzou a bola na área para Luan Rodrigues empurrar a bola para o fundo das redes, virando o placar e colocando a Portuguesa na próxima fase do Estadual Série B.

Já classificada, a Portuguesa enfrenta o União ABC, às 15h, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, pela sexta e última rodada da primeira fase. Já o Náutico busca a classificação contra o Águia Negra, no Estádio Iliê Vidal, em Rio Brilhante.

Acompanhe os outros resultados da rodada 5

União ABC 1 x 0 Misto

São Gabriel 0 x 2 Águia Negra

Veja a tabela completa

Portuguesa 10 pontos

Corumbaense 10 pontos

Náutico 9 pontos

Águia Negra 9 pontos

São Gabriel 7 pontos

União ABc 3 pontos

Misto 2 pontos

