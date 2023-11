Homem é atingido por tiros após sair para negociar veículo

Um homem de 34 anos, foi ferido a tiros na noite de ontem (19), após sair para negociar um veículo no Jardim Manaíra, em Campo Grande. A vítima foi socorrida até o hospital, onde se encontra em observação.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi até a rua Gaudilei Brum, com um amigo para negociar um carro, quando foram surpreendidos por outro carro que se aproximou e realizou disparos. Logo após, fugiram tomando um rumo ignorado.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do homem e do amigo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tentativa de homicídio.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.