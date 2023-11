Confira a coluna “Conectado”

Fato

A questão energética pode piorar com a eminência de uma tempestade solar que ameaça a internet em 2024. Um órgão norte-americano antecipou a projeção de ponto máximo de tempestade solar prevista para o ano que vem sendo acompanhada pelos cientistas e pesquisadores desde 2019. Segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial dos Estados Unidos, a última revisão do sistema tem a previsão para um pico de tempestade solar. A nova perspectiva é que ele aconteça em 2024, e não em 2025, como previsto inicialmente. A tempestade solar pode afetar a internet por conta do impacto nas comunicações via rádio e nos satélites. De acordo com especialistas, ela ocorre quando dutos de plasma no interior do sol se rompem e o plasma é ejetado no universo, um fenômeno chamado também de erupção solar. Esse evento causa efeitos nos campos magnéticos dos planetas e aí passa a ser conhecido como tempestade magnética.

Fato 1

Em resumo, quando a tempestade magnética atinge a Terra é chamada de geomagnética e segundo especialistas, como Cristiano Wrasse, pesquisador da divisão de geofísica espacial do Inpe (Instituto de Pesquisas Espaciais), um das principais consequência da tempestade solar pode ser a queda ou interrupção no sistema de comunicações de internet via rádio. Já o sistema de internet via fibra óptica está mais seguro quanto a oscilações. “A tempestade magnética pode ter interferência nos sinais de telecomunicação, quedas ou ruídos dos sinais de rádio. Caso a internet seja via rádio, pode ser mais afetada que um usuário de fibra óptica. O que pode acontecer na internet a cabo é apresentar problemas por conta da interferência magnética na ponta de redistribuição”, afirma Wrasse. Ele pede cautela e diz que “o mundo não vai acabar”. “O mundo vai sofrer consequências mais severas, somente se a tempestade solar estiver voltada para Terra. A internet pode acabar por consequência direta da falta de luz e ou da falha dos satélites”, acrescenta. Mas não é só internet, o especialista explica que a tempestade solar também possibilita a indução de correntes elétricas ao solo, o que pode afetar outras infraestruturas, como:

– Vias de transmissão de altas voltagens, atrapalhando a distribuição de energia;

– Oleodutos, obstruindo a distribuição de combustíveis.

Outro ponto que pode sofrer influência da tempestade solar são os sistemas autônomos de comunicação. Nesse caso, aeroportos, minas e agricultura informatizada podem sofrer problemas, de acordo o especialista.

Pantanal

O Pantanal está ardendo. Os 256 agentes que trabalham dia e noite, combatendo os incêndios que atingem a região, não conseguiram impedir que o fogo chegasse à Transpantaneira, principal via de acesso ao ecossistema, em Mato Grosso. O fogo já consumiu 1 milhão de hectares este ano, o triplo do que foi registrado em 2022. Novembro está sendo um mês recordista de queimadas, com 3 mil focos de incêndio nos primeiros 15 dias, nível 30% acima da marca anterior para um mês inteiro. De acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, da UFRJ, as chamas já consumiram 7% do Pantanal, desde janeiro.

Calor

Acha que o calor está ruim? Prepare-se. Segundo especialistas, o fenômeno El Niño terá seu pico em dezembro, agravando os extremos climáticos no Brasil, aprofundando a seca na Amazônia e aumentando o calor no Centro-Oeste e Sudeste e as já fortes chuvas no Sul. Para completar, o Nordeste deve enfrentar uma seca no início de 2024. Além do El Niño, o Atlântico Norte segue muito quente, a despeito do inverno naquele hemisfério, afetando o clima na Amazônia e no Nordeste.

Testosterona

…E a infindável disputa entre casais pela regulagem do ar-condicionado é real e tem explicação científica. Estudos mostram que a testosterona, presente em maior quantidade no corpo masculino, faz com que homens gerem mais energia e, portanto, mais calor.

Troféu

Ex-vice e ex-prefeito de Bonito, Nercy Soares dos Santos será um dos homenageados a receber o troféu Reinaldo Azambuja, destaque do ano, no III Golden Night. O troféu, que leva o nome do ex-governador Reinaldo Azambuja, vai agraciar destacadas personalidades do universo político, empresarial e social de MS e a entrega vai acontecer em noite festiva, agendada para 1º de dezembro, no Clube Estoril, em Campo Grande. Aos 96 anos e ainda em atividade, seu Nercy Soares dos Santos administra suas propriedades com o mesmo amor, seriedade e entusiasmo de quando ainda era jovem. A dedicação à sua família e por sempre colaborar com o próximo são fatores marcantes em sua vida. Sinceridade e simplicidade fazem parte de sua personalidade na lida com os negócios. O evento, já em seu terceiro ano, é uma iniciativa do comunicador e empresário Lupércio Marques.

Alckmin

O prefeito Nelson Cintra (PSDB-MS) aguarda com expectativa a confirmação da visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB-SP), a Porto Murtinho, na próxima sexta-feira (24). Quem está cuidando da confirmação da agenda, segundo o prefeito, é o chefe da Casa Civil do governador Eduardo Riedel (PSDB-MS), Eduardo Rocha (MDB-MS), e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS). Eles viriam acompanhando pelo menos mais dois ministros para conhecer o trajeto da Rota Bioceânica. No começo do mês, Alckmin cancelou a sua visita à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas. A visita ao território sul-mato-grossense seria remarcada para o dia 24 deste mês, esticando a agenda até Porto Murtinho.

Meta

Paralelamente à confirmação de que a meta fiscal de 2024 será de déficit fiscal zero, o governo discute uma manobra jurídica para limitar o tamanho do contingenciamento a, no máximo, R$ 26 bilhões. O valor é bem menor que os R$ 53 bilhões – 25% dos R$ 211,9 bilhões programados para despesas discricionárias – que vêm sendo apontados como bloqueio necessário, caso nem todas as medidas de arrecadação sejam aprovadas. É alta a probabilidade de ser preciso conter despesas em março, quando a equipe econômica fará a primeira reavaliação do Orçamento.

Por Bosco Martins.