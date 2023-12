Portuguesa vence nos pênaltis e se aproxima do primeiro título no profissional

A Portuguesa carimbou seu passaporte para a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 – Série B neste domingo (3). A vaga foi preenchida de vermelho e verde após decisão nos pênaltis, que desempatou o resultado de 2×2 construído no placar agregado da semifinal. Foram 6 acertos da Lusa contra 5 no Náutico. A chuva intensa marcou a tarde no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

No primeiro tempo os rubro-verdes mantiveram o domínio da bola e fizeram chutes perigosos ao gol, mas sem efetividade. Em uma das chegadas da Lusa, Coruja encobriu o goleiro e, antes da bola entrar, o jogador adversário tirou a bola em cima da linha.

O período complementar foi um pouco atípico no Estádio de Sidrolândia. Aos 14 de bola rolando um temporal chegou para paralisar a partida. Foram cerca de 20 minutos até que a chuva cessasse e o juiz apitasse o reinício do jogo. Poucos minutos após o retorno a Lusa sofreu um gol, mas reagiu e voltou à sua zona de ataque. Novamente um jogador de linha tirou, de cabeça, uma bola perigosa de Marcelinho. Prego e Luan também chegaram, mas a trave fez a defesa. O goleiro adversário também salvou o time dos tentos lusitanos.

Após 6 minutos acrescidos pela arbitragem foi dado o apito final. No tempo normal, 1 a 0 para o Náutico. Nos pênaltis, a Portuguesa começou batendo com Luan que balançou a rede. A primeira tentativa do Náutico falhou após o adversário chutar para fora, mas algumas rodadas depois a disputa ficou novamente equilibrada. Já nos alternados, a vitória lusitana foi consolidada após a bola do adversário bater no travessão e voltar para o campo.

Também chutaram ao gol Marcelinho, Gabriel Pereira, Tiziu, Coruja e Mascena.

Grande final

A grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 – Série B está prevista para o próximo fim de semana. O dia e horário exatos serão divulgados pelo clube nos próximos dias.

