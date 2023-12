Semana começa chuva e rajadas de vento em MS

A previsão do tempo para esta segunda-feira (4), em Mato Grosso do Sul, mostra que o dia será de tempo instável, com chuvas, rajadas de vento, queda de granizo e, também há possibilidade de quedas de raios.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as instabilidades são provocadas pelo avanço de uma frente fria vinda do oceano, somada ao intenso fluxo de calor e umidade vindos da Amazônia. O deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, também contribui para essa condição climática.

A previsão para Campo Grande, é de uma segunda-feira chuvosa, com pancadas isoladas e com possibilidade de trovoadas, registrando mínima de 22° a máxima de 29°C. Já no norte de Mato Grosso do Sul, Sonora começa o dia com 23ºC de mínima e a máxima pode chegar aos 34ºC.

A chuva também deve cair em Dourados, no sul do estado, onde os termômetros marcam temperatura mínima de 23°C e máxima podendo chegar aos 32°C. Em Corumbá, a temperatura mínima será de 22°C e máxima de 36°C e, apesar do calorão, há alerta de tempestade.

Na região do bolsão, Três Lagoas amanhece com os termômetros na casa dos 23ºC e a máxima será de 33ºC. Para Ponta Porã, a previsão indica chuvas carregadas e pancadas de chuva isoladas, com mínima de 23°C e máxima de 31°C, mesma máxima prevista para Porto Murtinho, no sudoeste do estado.

Com informações do Cemtec.

